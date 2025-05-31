У Києві та низці областей тривога: загроза застосування балістики

Ввечері 31 травня у низці областей, включно з Києвом, оголосили тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

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Що відомо про повітряну тривогу через балістику 31 травня

Так, о 19:04 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Монітори зазначили, що імовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300 / С-400.

За кілька хвилин після цього оборонці неба попередили про швидкісну ціль на Сумщині у південно-західному напрямку.

Пабліки додали, що ведеться робота ворожої ППО по Сумщині з території Курської області і вказали, що можливі повторні пуски.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться карту

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, за кілька годин до цього вибухи лунали у Харкові. У Повітряних силах писали про швидкісну ціль зі сходу, яка рухалася курсом на обласний центр.