У Києві та низці областей України була повітряна тривога: ворог атакував балістикою

9 вересня 2024, 16:38
Читать новость на русском
Автор: Маргарита Волошина

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили вдень 9 вересня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також В ОТУ "Харків" назвали три головних завдання ворожих авіабомбардувань та ударів по Харкову

16:49, 09 вересня

Наразі тривога зберігається на території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Донецької областей.

16:36, 09 вересня

Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики для північних регіонів з території Курської та Воронезької областей.
 

16:35, 09 вересня

Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області,
– пишуть оборонці неба.

16:31, 09 вересня

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу,
– повідомили у Повітряних силах.