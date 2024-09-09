У Києві та низці областей України була повітряна тривога: ворог атакував балістикою

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили вдень 9 вересня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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