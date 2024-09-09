У Києві та низці областей України була повітряна тривога: ворог атакував балістикою
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили вдень 9 вересня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Наразі тривога зберігається на території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Донецької областей. Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики для північних регіонів з території Курської та Воронезької областей. Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області, Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу,
– пишуть оборонці неба.
– повідомили у Повітряних силах.
Наразі тривога зберігається на території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Донецької областей.
Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики для північних регіонів з території Курської та Воронезької областей.
Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області,
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу,