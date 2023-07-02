У Києві та низці областей України лунала повітряна тривога

У столиці України та всіх інших областях, крім Заходу, оголошували повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що в небо злітав ворожий літак Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Сирени залунали орієнтовно о 7:21 2 липня, відбої – орієнтовно о 8:09.

Дивіться також Рівень води падає, проєкт тимчасової греблі вже в розробці: головне про підрив Каховської ГЕС

Що відомо про повітряну тривогу

Сирени лунали на Сході, Півночі, Півдні та у Центрі України. У телеграм-каналі monіtor повідомили, що причина тривоги – активність стратегічної авіації Ту-22м3 вздовж Східного кордону.

Уточнення: (виліт – 24 Канал) Ту-22м3 з аеродрому Моздок,

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Варто зазначити, що о 7:22 у Київській області повідомили про ракетну небезпеку.



Де в Україні лунає повітряна тривога / Скриншот з мапи тривог України

Відбої повітряної тривоги в Україні почали оголошувати орієнтовно о 8:09 2 липня.

Росія атакувала "Шахедами"