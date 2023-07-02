У Києві та низці областей України лунала повітряна тривога
У столиці України та всіх інших областях, крім Заходу, оголошували повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Повітряні сили ЗСУ заявили, що в небо злітав ворожий літак Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Сирени залунали орієнтовно о 7:21 2 липня, відбої – орієнтовно о 8:09.
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Що відомо про повітряну тривогу
Сирени лунали на Сході, Півночі, Півдні та у Центрі України. У телеграм-каналі monіtor повідомили, що причина тривоги – активність стратегічної авіації Ту-22м3 вздовж Східного кордону.
Уточнення: (виліт – 24 Канал) Ту-22м3 з аеродрому Моздок,
– заявили Повітряні сили ЗСУ.
Варто зазначити, що о 7:22 у Київській області повідомили про ракетну небезпеку.
Де в Україні лунає повітряна тривога / Скриншот з мапи тривог України
Відбої повітряної тривоги в Україні почали оголошувати орієнтовно о 8:09 2 липня.
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- Повітряну тривогу в ніч проти 2 липня орієнтовно о 2:21 оголосили у Київській області та у низці інших областей України.
- Перед цим орієнтовно о 2:16 2 липня Повітряні сили ЗСУ попередили – на Київщині (окрім Києва) є загроза застосування ворогом ударних безпілотників з південного напрямку. Людей закликали терміново переходити в укриття. Вже станом на 2:25 під загрозою застосування ворогом ударних дронів опинилась і столиця України.
- Орієнтовно о 2:48 у Києві працювала протиповітряна оборона. О 3:23 у Київській області та у столиці пролунав відбій.
- Вдосвіта Київська міська військова адміністрація повідомила, що українські сили ППО збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва.