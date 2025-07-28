У Києві й низці областей була загроза балістики: оголошували повітряну тривогу

Вдень 28 липня в низці областей оголосили повітряну тривогу. Вона повʼязана із загрозою застосування балістики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу 28 липня?

Вдень 28 липня в низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, спершу вона почала лунати в Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях.

Невдовзі її оголосили і в Києві. В Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!

– йшлося в повідомленні о 15:52.

Через дві хвилини в ПС інформували про рух швидкісної цілі на півдні Чернігівщини.

Вже о 16:03 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня противник атакував 331-м засобом повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети.