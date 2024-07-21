Рятувальники працюватимуть до темряви, – ДСНС про пошуки чоловіка, який впав у Дніпро

У Києві вдень обірвався трос атракціону через Дніпро, внаслідок чого у річку впав хлопець. Водолази продовжуватимуть пошуки жертви допоки не стемніє.

Про це в ефірі "Київ24" розповів речник ДСНС Павло Петров. Він вказав, що у такому разі пошуки хлопця продовжаться наступного дня, тобто 22 липня.

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Пошуки хлопця, що впав з атракціону

Як зазначив Павло Петров, робота ДСНС ускладнена тим, що вони працюють за наданими очевидцями даними. Вони ж називають лише приблизне місце, де хлопець впав у воду.

Покази різних свідків різняться. Тому рятувальники спочатку працювали з точки під тросом. Зараз йдуть трохи далі по течії, більше під міст,

– розповідає речник ДСНС.

Петров зазначає, що тіло хлопця могло знести течією. Надзвичайники продовжуватимуть роботу до темряви. Якщо жертву не вдасться знайти сьогодні, то пошуки продовжать завтра. Причиною цього, зокрема, також є граничний термін перебування під водою водолазів – вони працюють приблизно з 14:00.

Зазначимо, що раніше у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова". Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки, що спричинила смерть людини