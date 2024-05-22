На Київ суне затяжна гроза: рятувальники попередили про небезпеку
Джерело:Укргідрометцентр
Український гідрометцентр попереджає про погіршення погоди. У найближчу годину несприятливі погодні умови насунуть на Київ та Київську область.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Зважати на негоду попросили киян та гостей столиці і рятувальники.
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На Київ та область суне гроза
Синоптики Укргідрометцентру увечері 22 травня прогнозують грозу. Грозова погода утримуватиметься до кінця доби.
Попередження синоптиків / Фото Укргідрометцентру
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 22 травня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", – попереджають синоптики.
Водночас ДСНС нагадує про правила поведінки під час грози:
- пам'ятайте про небезпеку від високих та поодиноких дерев: не ховайтеся під ними та не паркуйте свої авто;
- уникайте користування електроприладами;
- у жодному разі не купайтеся у водоймах.
Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці,
– просять рятувальники.
Правила поведінки під час грози / Пам'ятка ДСНС
У четвер, 23 травня, у Києві та області синоптики також прогнозують вдень місцями короткочасний дощ та грозу. Небо буде хмарне, а температура повітря сягне до 28 градусів тепла.
Окрім цього, у середу, 22 травня, на Київщині оголошено попередження про пожежну небезпеку по Україні.
Попередження про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Рятувальники зауважують, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- відвідувати хвойні ліси;
- розводити багаття у лісі;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати непогашені сірники або недопалки;
- спалювати відходи;
- спалювати стерню сільськогосподарських полях.
Яке літо прогнозують синоптики в Україні
- Цьогоріч погода в Україні не перестає дивувати. Зима була теплою, а на початку квітня взагалі прийшла спека.
- Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла 24 Каналу про те, якою буде погода влітку 2024 року.
- За її словами, поки що літо прогнозується не надто дощове. Опадів за сезон випаде в межах кліматичної норми.
- Найбагатшим на погодні явища буде липень. Тоді очікуються дощі, грощі, град, шквали.
- Температурні показники цього літа не зашкалюватимуть. За словами метеорологині, літо буде теплим, але не спекотним.
- До того ж на території України усі літні місяці переважатимуть повітряні маси з Атлантики. Вони ж і приноситимуть українцям помірну вологу і тепло.