У Києві та області пролунала серія вибухів: влада заявила про роботу ППО

У Києві в ніч на 28 квітня пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги. До цього про звуки вибухів повідомляли у Полтаві, Дніпрі, на Черкащині та в Кременчузі.

У столиці вибухи прозвучали близько 4:45 ранку 28 квітня. Мешканці Києва повідомляють, що у деяких районах від гучного звуку трусились шибки. Про це інформує 24 Канал.

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Згодом про вибухи повідомили і жителі Київської області.

О 4:57 ранку у КМВА закликали киян зберігати спокій та повідомили про роботу ППО. Інших деталей поки не повідомляли.

О 5 ранку на Київщині пролунали повторні звуки вибухів.

Масована ракетна атака по Україні 28 квітня

В ніч на 28 квітня у всіх областях України пролунала повітряна тривога. Через декілька хвилин після її оголошення у низці регіонів почали повідомляти про звуки вибухів. Так, вони пролунали у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Київській областях.

Місцева влада закликала людей не панікувати та перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.