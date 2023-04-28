У Києві та області пролунала серія вибухів: влада заявила про роботу ППО
У Києві в ніч на 28 квітня пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги. До цього про звуки вибухів повідомляли у Полтаві, Дніпрі, на Черкащині та в Кременчузі.
У столиці вибухи прозвучали близько 4:45 ранку 28 квітня. Мешканці Києва повідомляють, що у деяких районах від гучного звуку трусились шибки. Про це інформує 24 Канал.
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Згодом про вибухи повідомили і жителі Київської області.
О 4:57 ранку у КМВА закликали киян зберігати спокій та повідомили про роботу ППО. Інших деталей поки не повідомляли.
О 5 ранку на Київщині пролунали повторні звуки вибухів.
Масована ракетна атака по Україні 28 квітня
В ніч на 28 квітня у всіх областях України пролунала повітряна тривога. Через декілька хвилин після її оголошення у низці регіонів почали повідомляти про звуки вибухів. Так, вони пролунали у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Київській областях.
Місцева влада закликала людей не панікувати та перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.