У Києві та області світла може не бути тижнями

Київська ОВА закликає людей готуватися до будь-якого розвитку подій, завжди мати запаси їжі та води, заряджені мобільні телефони. Може скластися така ситуація, що світла не буде тижнями.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що в області може статися повне відключення електроенергії, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

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Людей закликають бути готовими

Київська ОВА готується до тривалих відключень світла у столиці та області. Наразі на Київщині є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву.

Ми, як обласна військова адміністрація, готуємося до будь-якого розвитку подій, зокрема й найскладнішого. Люди також повинні готуватися і розуміти, що в них мають бути запаси їжі та води. Мають бути заряджені мобільні телефони,

– мовиться у повідомленні.

Світла може не бути 2 тижні або більше

Ситуація з електроенергією на Київщині залежатиме від того, яких пошкоджень завдадуть окупанти енергетичній інфраструктурі. Тобто в теорії світла може не бути тижня, або ж менше чи більше.

Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження. Тобто є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього,

– сказав Кулеба.