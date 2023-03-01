У Києві та області була тривога через невідомий повітряний об'єкт: влада розкрила деталі

У Києві та області 1 березня оголошували повітряну тривогу. У небі виявили невідомий повітряний об'єкт.

Місцевих мешканців просили перебувати в укриттях. У столиці та області могла працювати наша ППО.

До теми У Києві та кількох областях була сирена через невідомий об'єкт

У Києві та області помітили повітряний об'єкт

Як стало відомо, у небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим була можлива робота сил та засобів ППО.

Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!

– закликали в Київській ОВА.

У моніторингових групах повідомляли, що тривога на Київщині лунала через невстановлений повітряний об'єкт – кулю або БпЛА.

Начальник КМВА Сергій Попко підтвердив, що у повітряному просторі біля Києва було виявлено повітряний об'єкт.

"Можлива робота сил та засобів ППО. Не панікуйте. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!" – заявив Попко.

Вже о 12:10 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. В області сирена закінчилась о 12:43.

Деталі повітряної загрози

Сергій Попко розповів, що остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. Попередньо, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку у бік столиці.

Наразі цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації,

– повідомив очільник КМВА.

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