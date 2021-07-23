У Києві та області за добу від COVID-19 не померла жодна людина
Джерело:24 канал
У Києві та області за минулу добу, 22 липня, не було зафіксовано смертей від коронавірусу. Кількість нових хворих не збільшується.
Втім, ситуація може й змінитись, адже епідеміологи прогнозують початок 3-ї хвилі пандемії в Україні на кінець серпня – коли вже всі повернуться з відпусток. Нагадаємо, що вчора у столиці виявили й перші 6 випадків інфікування дельта-штамом коронавірусу. У Кличка повідомили, що всі ці люди приїхали з Росії.
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Актуальна статистика
За даними РНБО, загалом минулої доби у Києві виявили 226 нових випадків COVID-19. Це на 20 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 21 липня було 246 хворих). Загалом від початку епідемії у столиці підтверджено 217 663 випадки захворювання на коронавірус.
На щастя, минулої доби у Києві та області ніхто не помер від цієї хвороби.
Які новини про коронавірус
- В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму Дельта.
- Очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що наразі у столиці не планують посилювати карантин. Втім, він зазначив, що влада готується до 3-ї хвилі епідемії.
- З 21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.
- З 22 по 25 липня у МВЦ можна вколоти найкращу у світі вакцину американської компанії Moderna. Також доступні вакцини Pfizer – для осіб від 60 років й CoronaVac.