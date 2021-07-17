У Києві перекинувся катер з парашутистом: чоловіка віднесло вітром – шокуюче відео
17 липня 2021 , 22:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал KIEVMAP
В Оболоні, що у Києві, трапився моторошний інцидент. Там під час занять з парасейлінгу перекинувся катер, до якого був прикріплений парашутист.
Інцидент стався 17 липня під час потужної грози. Відео у мережі опублікували очевидці. На ньому видно, як парашутиста відносить у небо.
Зверніть увагу Вода "зацвіла": на усіх пляжах Києва заборонили купатися
"Катер перевернуло у воді, а доля чоловіка з парашутом невідома", – повідомили у KIEVMAP. Згодом ЗМІ уточнили, що чоловіка намагаються спіймати. Інших подробиць наразі невідомо.
Парашутиста віднесло вітром на Оболоні: дивіться відео
Негода у Києві: що відомо
- Орієнтовно о 16:30 у столиці здійнявся сильний вітер, а згодом почався дощ. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах.
- Грозові дощі охоплять західні та північні регіони України й завтра, 18 липня. Ймовірно, що подекуди негода пронесеться й у центральних областях.