У Києві перекинувся катер з парашутистом: чоловіка віднесло вітром – шокуюче відео

В Оболоні, що у Києві, трапився моторошний інцидент. Там під час занять з парасейлінгу перекинувся катер, до якого був прикріплений парашутист.

Інцидент стався 17 липня під час потужної грози. Відео у мережі опублікували очевидці. На ньому видно, як парашутиста відносить у небо.

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"Катер перевернуло у воді, а доля чоловіка з парашутом невідома", – повідомили у KIEVMAP. Згодом ЗМІ уточнили, що чоловіка намагаються спіймати. Інших подробиць наразі невідомо.

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