У Києві та Одесі повідомляють про проблеми зі світлом та водою

Російська армія вранці 26 серпня здійснила масовану атаку дронами та ракетами по українських містах. У Києві та Одесі вже почалися перебої зі світлом після вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Окрім того, також фіксують проблеми з водопостачанням.

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У Києві у кількох районах проблеми зі світлом

Після того, як пролунали вибухи під час масованої атаки ворога, у Києві почалися перебої зі світлом у деяких районах, про що пишуть місцеві телеграм-канали. У кількох районах електроенергія зникла взагалі.

Згодом цю інформацію підтвердив і мер української столиці Віталій Кличко. Станом на 08:56 повітряна тривога в місті та області триває.

У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це пов'язано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі,

– написав очільник Києва.

Окрім того, Кличко повідомив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням. У Київводоканал написали, що наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Це пов'язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", – написали у компанії.

Водночас про проблеми зі світлом повідомив і міський голова Броварів, що поблизу Києва, – Ігор Сапожко. Він наголосив, що у деяких мікрорайонах Броварів тимчасово відсутнє електропостачання. Причини цих відключень ще зʼясовують.

В Одесі також зникло світло після вибухів

Про проблеми зі світлом в Одесі стало відомо близько 08:37. Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що в кількох районах міста зникало світло, але через кілька секунд воно знову з'явилося. Також фіксували проблеми з інтернетом та водопостачанням.

Уже о 08:58 стало відомо, що в деяких районах зникло світло взагалі. Наразі про наслідки атаки в Одесі місцева влада не повідомляла.

Кореспонденти Суспільного також писали, що у Кривому Розі спостерігаються перебої з електропостачанням.