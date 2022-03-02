У Києві оголошена повітряна тривога: всі в укриття
2 березня 2022 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА – офіційний канал
У Києві оголошена повітряна тривога. Людей просять терміново прослідувати в укриття.
Відповідну інформацію повідомили о 15:30 2 березня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
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У Києві повітряна тривога: людей просять перейти в укриття
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!
– повідомила влада.
Всіх людей закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
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