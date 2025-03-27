У Києві Печерський район залишився без світла: що сталось
Значна частина Печерського району Києва залишилася без світла. У ДТЕК пояснили, що сталося.
У Києві сталася аварія на кабельних лініях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Що трапилося зі світлом у Печерському районі Києва
У 73 будинках Печерського району Києва зникло електропостачання. Це сталося через аварію на кабельних лініях.
Енергетики вже працюють на місці – частину осель вдалося перепідключити до резервних ліній. Робимо все можливе, щоб повернути світло всім до 23:00,
– зазначили у ДТЕК.
У мережі також поширюють відео з вибухом трансформатора у Печерському районі столиці.
У Печерському районі Києва вибухнув трансформатор: дивіться відео
Нагадаємо, через негоду на Рівненщині 5 населених пунктів у колишніх Костопільському та Березнівському районах залишилися без електропостачання. Начальник ОВА закликав жителів області бути обережними, не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач і не намагатися самостійно відновити енергопостачання.