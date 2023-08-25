Величезний стовп диму та евакуація людей: у Києві на Печерську виникла масштабна пожежа

У Києві по обіді 25 серпня виникла велика пожежа в житловому будинку в Печерському районі. Через масштабну пожежу рятувальникам довелося евакуювати людей.

Близько 14:50 у мережі з'явилися фото та відео пожежі в Києві, яку було видно з різних куточків міста. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа сталася у Печерському районі.

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Площа пожежі склала 1000 "квадратів"

За інформацією Кличка, загоряння виникло у квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку. Вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 "квадратів".

Мер Києва заявив про евакуацію мешканців будинку, де сталася пожежа.

Пожежа в Києві: дивіться відео

У ДСНС розповіли, що о 14:15 отримали повідомлення про пожежу за адресою: вул. Катерини Білокур, 8, яка виникла в одній із квартир на останньому поверсі триповерхового житлового будинку, з розповсюдженням на дах.

Рятувальники евакуювали 6 осіб. Станом на 15:25 на місці продовжували працювати рятувальники, ліквідація пожежі тривала.

О 16:02 Віталій Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби ліквідували пожежу в житловому будинку в Печерському районі. Одній постраждалій 21-річній дівчині медики надали допомогу на місці.

У ДСНС уточнили, що 15:37 загоряння локалізовано та о 15:55 – ліквідовано. На місці події працювало 68 рятувальників та 17 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

У КМВА повідомили, що мешканцям, яких евакуювали внаслідок пожежі, тимчасово запропоновано облаштоване приміщення в найближчий школі.

Пожежа в Печерському районі / Фото ДСНС

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