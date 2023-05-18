Тепер без російського сліду: у Києві перейменували три станції метро

Українські міста продовжують позбуватися всього, що нагадувало про російське минуле. Так депутати Київради дерусифікували назви 3 станцій столичного метро.

Кияни проголосували за перейменування станцій ще в січні 2023 року. Тепер же це рішення фактично втілили в життя.

Дивіться також Мумію виявили в одній з багатоповерхівок Києва: сусіди шокували заявою

У київському метро змінили назви 3 станцій

Київський мер Віталій Кличко розповів, що процес дерусифікації триває у столиці України. За його словами, дуже важливо, щоб Київ остаточно "звільнився від радянських і російських назв та символів, які пов'язують місто з країною-агресоркою".

Тому з 18 травня свої назви змінять такі станції київського метрополітену:

"Дружба народів" отримає назву "Звіринецька";

"Площу Льва Толстого" перейменують на "Площу Українських Героїв";

"Проспект Правди", яку ще проєктують, стане "Варшавською".

У Києві хочуть обрати погруддя відомих постатей, що прикрасять одну зі станцій метро

З початку травня у застосунку "Київ Цифровий" кияни можуть вибрати, чиї погруддя встановлять на станції метро "Університет". Мовиться про українських діячів, які замінять російських Менделєєва, Пушкіна та Ломоносова.

На станції метро "Університет" встановили погруддя українських та російських письменників та вчених ще у 1960 році. І тільки після повномасштабного вторгнення Росії бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова, Менделєєва закрили дерев'яними боксами.

Варто зазначити, що на станції метро є й бюсти відомих українців: Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди.Опитування триватиме до 24 травня.

Саме кияни стали ініціаторами зміни назв станцій. Зокрема, вони мали змогу проголосувати в електронному опитуванні у додатку "Київ Цифровий", де містилося кілька варіантів щодо нових назв цих трьох станцій метрополітену. Кожна з нових назв станцій так чи інакше репрезентує історичні назви місцевості, чи вшановує пам'ять полеглих українців.