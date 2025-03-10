Що буде з автівками під час тривоги: у КМВА розставили крапки над і

10 березня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення щодо автівок. Це стосується евакуації транспорту під час тривоги.

Про це пише 24 Канал з посиланням на КМВА.

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У Києві не будуть евакуйовувати авто під час тривоги

Це зробили задля безпеки містян під час повітряних тривог.

Як анонсував раніше, дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку,

– написав Тимур Ткаченко.

Втім, є один виняток. Доручення Ткаченка не стосується випадків, коли розміщення транспорту сильно перешкоджає руху рятувальників, медиків, військових, громадського транспорту та спеціальної комунальної техніки.

Цікаво, що заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов стверджує: з початку війни під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів.

Також з 9 березня у Києві розпочинаються систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю. Порушників активно штрафуватимуть.