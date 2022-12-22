"100К" хороших росіян: у Києві промовисто підсвітили бібліотеку імені Вернадського

Втрати особового складу армії Росії у війні проти України вже перевалили позначу в 100 тисяч. З цієї приємної нагоди в Києві яскраво підсвітили бібліотеку імені Вернадського.

Після декількох хвиль атак Росії на енергетичну інфраструктуру в Києві все одно знайшли ресурси, щоб відзначити круглу кількість втрат Росії. У Києві на будівлі бібліотеки імені Вернадського засяяв напис "100К".

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У Києві відзначили ювілейні втрати Росії

Світлиною з Києва поділився у соціальних мережах заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Символічно, що в Україні 22 грудня відзначають понад 100 тисяч ліквідованих окупантів та День енергетика.



У Києві підсвітили будівлю бібліотеки імені Вернадського / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Станом на 10 місяць повномасштабного російського вторгнення втрати Росії вже сягнули 100 400 бійців. Саме у четвер, 22 грудня, втрати Росії перетнули позначку в 100 тисяч.

Сталося це завдяки тому, що українські воїни протягом минулої доби ліквідували ще 660 російських загарбників. Хоча Росія намагається залишити Україну без світла, це все одно не спинило українців зробити добірку мемів про втрати "другої армії світу".

Також слід зазначити, що Росія втратила чимало техніки: