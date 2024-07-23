Підтоплення тунелів в метро Києва: посадовцям повідомили про підозри у недбалості

У грудні 2023 року у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" сталася аварія – просів ґрунт над тунелем і метро почало затоплювати. Наразі посадовцям столичного метрополітену повідомили про підозри в службовій недбалості.

Внаслідок їхньої недбалості збитки після аварії сягають майже 165 мільйонів гривень. Посадовцям метрополітену загрожує ув'язнення строком до 5 років та штраф.

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Посадовцям повідомили про підозри у недбалості

8 грудня 2023 року на ділянках Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену сталися аварії. Так, ґрунт почав просідати й тунелі метро почало підтоплювати. Це спричинило тимчасове обмеження руху потягів між станціями "Деміївська" – "Либідська" та повне закриття окремих його ділянок, адже на станціях почалися обвали.

У службовій недбалості підозрюють деяких посадовців Київського метрополітену. Зокрема, про підозри вже повідомили:

виконувачу обов'язків начальника комунального підприємства "Київський метрополітен",

начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель.

Посадові особи не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська", появи утворень (сталактитів), вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Наслідком вказаних цій стало поступове руйнування окремих елементів тунелів,

– наголосили в прокуратурі.

Через службову недбалість в метро сталися аварії – більше у галереї

Загалом, через службову недбалість було завдано збитків на суму у майже 165 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці вже зібрали докази протиправних дій київських посадовців, адже саме через їхню бездіяльність сталася розгерметизація та з'явилися тріщини на стінах тунелю.

Правоохоронці також встановили, що протягом кількох років фігуранти, які безпосередньо відповідають за проведення обстежень технічного стану метро, приховували факти критичного стану ділянки. Відтак, через корозію арматур поступово руйнувалися ділянки тунелю. Це спричинило появу тріщин в каркасі основної конструкції. У результаті до щілин потрапляли ґрунтові води, які затоплювали метро.

Через закриття станцій метро "Київський метрополітен" у бюджет також не надійшли доходи у розмірі майже 26 мільйонів гривень. Крім того, для ліквідації наслідків аварії та розроблення необхідної проєктно-технічної документації між "Київським метрополітеном" та комерційною структурою укладено два договори на загальну суму понад 40 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, для відновлення пошкодженого тунелю столичної підземки необхідно більше ніж 400 мільйонів гривень.

Наразі триває розслідування. Фігурантам справи загрожує до 5 років позбавлення волі з правом обіймати певні посади, а також штраф.