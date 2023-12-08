Фахівці досліджують причини аварійної ситуації в метро, – Кличко відвідав проблемну ділянку

Віталій Кличко та Віктор Брагінський відвідали у Києві ділянку метро, яку нещодавно підтопило. Високопосадовці розповіли деталі.

Віталій Кличко прокоментував підтоплення метро у Києві 8 грудня. Столичний мер створив допис у соцмережах.

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Що розповів Кличко

Кличко заявив, що, попередньо, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців. Їх проводитимуть на поверхні.

Фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська". Там рух поїздів закрили. І наразі вони курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська",

– написав він.

КМДА оперативно організувала рух автобусів та тролейбусів на час ремонтних робіт.

За словами Кличка, від "Теремків" до "Либідської" курсують вже 55 автобусів та 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшать до 20 тролейбусів та 77 автобусів. Це дозволить перевозити 14 – 15 тисяч пасажирів на годину (ділянка, на якій сталася аварія, перевозила близько 12 тисяч людей за такий проміжок часу).

Також Кличко зауважив, що рух було зупинено, бо через аварію ця ділянка стала небезпечною. Попередні результати будуть оприлюднені виключно після завершення обстежень.

Що сказав Брагінський

Керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський відвідав метро разом з Кличком. Він заявив, що 8 грудня після ранкової години пік на цій ділянці з'явилися нові тріщини, які становлять реальну загрозу безпеці пасажирів.

За його словами, наразі існують кілька попередніх причин аварії. А саме ймовірне неякісне виконання роботи підрядником без передбаченої у проєкті гідроізоляції, розташування тунелю у заплаві річки Либідь, яка періодично виходить із берегів, та плавуни.

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