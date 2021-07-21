Можна забрати: у Києві після негоди назбирали номерні знаки автівок
Джерело:Телеканал "Київ"
У Києві організували кілька пунктів, де можна забрати свій номерний знак автівки. Чимало власників машин постраждали під час останньої зливи й втратили їх.
Зокрема, такий пункт є на проспекті Романа Шухевича, 17. Кияни розвісили близько 25 номерів на паркані біля шиномонтажу. Водії почали їх забирати.
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Назбирали загублених знаків
До слова, відновити загублений номерний знак у сервісному центрі коштує 200 гривень. Втім, спочатку можна спробувати його знайти.
Номерні знаки були вздовж дороги й на самій проїжджій частині. Ми зібрали близько 25 штук і розвісили тут. Зараз люди вже позабирали – хтось просто віддячив, хто ще на каву дав,
– розповів Олександр, який збирав номери після зливи.
- У Святошинському районі такий пункт розташовується на вулиці Янтарній, 5.
- У Подільському районі номерні знаки виклали на тротуарі навпроти будівлі на вулиці Копилівській, 38.
Зливи у Києві
19 та 20 липня у столиці йшов дощ, була гроза та сильний вітер. Така погода принесла не лише очікувану прохолоду, а й накоїла чимало проблем.
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