Можна забрати: у Києві після негоди назбирали номерні знаки автівок

У Києві організували кілька пунктів, де можна забрати свій номерний знак автівки. Чимало власників машин постраждали під час останньої зливи й втратили їх.

Зокрема, такий пункт є на проспекті Романа Шухевича, 17. Кияни розвісили близько 25 номерів на паркані біля шиномонтажу. Водії почали їх забирати.

Актуально Комунальники просять поліцію покарати бабусю, яка спиляла лавку у дворі

Назбирали загублених знаків

До слова, відновити загублений номерний знак у сервісному центрі коштує 200 гривень. Втім, спочатку можна спробувати його знайти.

Номерні знаки були вздовж дороги й на самій проїжджій частині. Ми зібрали близько 25 штук і розвісили тут. Зараз люди вже позабирали – хтось просто віддячив, хто ще на каву дав,

– розповів Олександр, який збирав номери після зливи.

У Святошинському районі такий пункт розташовується на вулиці Янтарній, 5.

У Подільському районі номерні знаки виклали на тротуарі навпроти будівлі на вулиці Копилівській, 38.

Зливи у Києві

19 та 20 липня у столиці йшов дощ, була гроза та сильний вітер. Така погода принесла не лише очікувану прохолоду, а й накоїла чимало проблем.

Злива в Києві 19 липня: дивіться відео