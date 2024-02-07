У Києві після ворожих обстрілів частина жителів без світла і води
Зранку 7 лютого вибухи пролунали на Київщині. Після цього у частини мешканців столиці спостерігаються знеструмлення та відсутність водопостачання.
Внаслідок атаки по Києву у столиці були пошкоджені високовольтні лінії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Частина мешканців Києва після обстрілів залишилась без світла та води
Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії.
За його словами, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
Також кореспонденти "Київ 24" повідомляють про те, що є перебої з водо- та електропостачанням в Печерському районі та на лівому березі столиці.
За словами мера Києва, внаслідок російської атаки також пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.
Відомо, що наразі фахівці з'ясовують масштаби, а також невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.
Росіяни атакували Київ: що відомо
Про вибухи на Київщині стало відомо о 06:54.
О 07:46 Повітряні сили звернулися до киян з проханням не покидати укриттів, адже на столицю знову летить високошвидкісна ціль.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.