У Києві після ворожих обстрілів частина жителів без світла і води

Зранку 7 лютого вибухи пролунали на Київщині. Після цього у частини мешканців столиці спостерігаються знеструмлення та відсутність водопостачання.

Внаслідок атаки по Києву у столиці були пошкоджені високовольтні лінії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Частина мешканців Києва після обстрілів залишилась без світла та води

Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії.

За його словами, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Також кореспонденти "Київ 24" повідомляють про те, що є перебої з водо- та електропостачанням в Печерському районі та на лівому березі столиці.

За словами мера Києва, внаслідок російської атаки також пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Відомо, що наразі фахівці з'ясовують масштаби, а також невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Росіяни атакували Київ: що відомо

Про вибухи на Київщині стало відомо о 06:54.

О 07:46 Повітряні сили звернулися до киян з проханням не покидати укриттів, адже на столицю знову летить високошвидкісна ціль.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.