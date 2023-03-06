У Києві перехожий побив 16-річного підлітка через зовнішній вигляд: загрожує в'язниця
Джерело:ГУ НП у Києві
У Києві перехожий хлопець побив 16-річного підлітка. Він отримав численні травми та потрапив у лікарню.
Правоохоронці знайшли зловмисника, який напав на юнака. Зараз розпочали кримінальне провадження.
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У Києві перехожий побив підлітка
Поліції стало відомо, що на вулиці Дніпровська набережна виявили непритомного хлопця 2006 року народження. У нього були численні травми.
Перехожий побив підлітка / фото поліції
Як з’ясувалось, до неповнолітнього на вулиці почав чіплятись перехожий, спровокував конфлікт та побив його. Внаслідок цього хлопець втратив свідомість, а зловмисник втік з місця події.
У підсумку правоохоронці знайшли зловмисника. Ним виявився 19-річний киянин. За його словами, він побив підлітка через те, що йому не сподобався його зовнішній вигляд.
Зловмисником виявився 19-річний киянин / фото поліції
Що загрожує зловмиснику
Киянину повідомили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
На Закарпатті підлітки побили 12-річну дівчинку
Раніше на Закарпатті четверо підлітків побили 12-річну дівчинку та зняли все на телефон. Відео, як знущаються з неповнолітньої, оприлюднив місцевий житель.
Матір постраждалої дівчинки звернулася до місцевого відділку поліції із заявою про побиття. Там повідомили, що розпочали досудове розслідування.
Особи кривдників вже встановлені – це дві 14-річні дівчини та два 15-річні хлопці. Причини вчинку підлітків поки невідомі.