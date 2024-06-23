У Києві на одному з енергетичних підприємств виявили тіло працівника

У Києві на одному з енергетичних об'єктів виявили тіло працівника. Чоловік без ознак життя лежав в укритті.

Тіло загиблого виявили під час повітряної тривоги. Наразі встановлюються деталі трагедії.

До теми Загинув працівник електростанції, який отримав поранення під час атаки ворога

В укритті Києва виявили тіло енергетика

Як повідомили в Міненерго, під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств Києва виявили тіло чоловіка. 43-річний працівник лежав в укритті без ознак життя.

На місце інциденту відразу викликали медиків, але вони лише констатували смерть працівника енергооб'єкта. Наразі встановлюються всі обставини трагедії, що стало причиною смерті чоловіка – невідомо.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих енергетиків. Світла пам'ять!

23 червня також стало відомо про смерть диспетчера підстанції Дениса Новікова. Він був на енергооб'єкті в Запорізькому районі, коли його атакували російські військові. Окрім Дениса Новікова, поранення отримав й інший співробітник енергооб'єкта.

Як повідомив Іван Федоров, Денис Новіков почав працювати енергетиком у 18 років й наступні 20 років працював на підстанції. Відомо, що у Дениса залишився 9-річний син та дружина.