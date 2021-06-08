У Києві попрощалися із заступником командира окремого загону "Азов" Павлюком

У Центрі культури Міністерства внутрішніх справ 8 червня відбулася церемонія прощання з заступником командира окремого загону спеціального призначення "Азов" Олександром Павлюком. Старший лейтенант з позивним "Чак" передчасно та несподівано пішов з життя у віці 58 років.

Глава МВС Арсен Аваков висловив свої співчуття і розповів, що Павлюк був блискучим організатором, дбайливим господарем, щирим патріотом. Завдяки йому азовці є одними з найбоєздатніших у Нацгвардії.

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У столиці попрощалися з Олександром Павлюком

Вимогливий, строгий, але міг достукатись до будь-кого. Я не знаю, як "Азов" тепер зможе замінити Чака, але це треба зробити, щоб продовжити його справу. Слава Герою і слава Україні,

– сказав Аваков.

Заступник командувача Нацгвардії Юрій Лебідь наголосив, що всі 7 років служби Павлюк показував, що йому небайдужа доля України й він готовий боронити свою державу.

Заступник голови Нацполіції Вадим Троян зазначив, що Чак – був справжнім другом. А командир окремого загону спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко додав, що багато трималось тільки на його особистості – вмінні будувати комунікацію з різними людьми та керівниками, розставляти пріоритети.



У Києві в останню путь провели заступника командира "Азову" / Фото МВС

Нагадаємо, 7 червня із заступником командира полку попрощалися у гарнізоні полку "Азов" в Урзуфі Донецької області.

Що відомо про Олександра Павлюка

Народився у селищі Рокитне, що на Рівненщині. У 18 років його призвали на військову службу, яку відбував у Німеччині.

У 2014 році долучився до лав "Азову". Спочатку виконував обов'язки обозного в третій сотні полку, потім був заступником по техніці. Згодом Павлюк став заступником командира з тилу.

Саме він з нуля організував тилове забезпечення Добровольчого батальйону "Азов" на фронті.

Задля розбудови інфраструктурних об'єктів залучив багато волонтерів.

За гідну службу, мужність професійні та ділові риси Павлюка нагородили високими відзнаками, зокрема нагрудним знаком "За доблесну службу", грамотою Верховної Ради, нагрудним знаком "За відзнаку в службі", вогнепальною зброєю та став кавалером ордена Данила Галицького.

Заступника командира полку "Азов" з тилу Олександра Павлюка раптово не стало 5 червня. Чоловікові було 58 років.

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