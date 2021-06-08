У Києві попрощалися із заступником командира окремого загону "Азов" Павлюком

У Центрі культури Міністерства внутрішніх справ 8 червня відбулася церемонія прощання з заступником командира окремого загону спеціального призначення "Азов" Олександром Павлюком. Старший лейтенант з позивним "Чак" передчасно та несподівано пішов з життя у віці 58 років.
Глава МВС Арсен Аваков висловив свої співчуття і розповів, що Павлюк був блискучим організатором, дбайливим господарем, щирим патріотом. Завдяки йому азовці є одними з найбоєздатніших у Нацгвардії.
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У столиці попрощалися з Олександром Павлюком
Вимогливий, строгий, але міг достукатись до будь-кого. Я не знаю, як "Азов" тепер зможе замінити Чака, але це треба зробити, щоб продовжити його справу. Слава Герою і слава Україні,
– сказав Аваков.
Заступник командувача Нацгвардії Юрій Лебідь наголосив, що всі 7 років служби Павлюк показував, що йому небайдужа доля України й він готовий боронити свою державу.
Заступник голови Нацполіції Вадим Троян зазначив, що Чак – був справжнім другом. А командир окремого загону спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко додав, що багато трималось тільки на його особистості – вмінні будувати комунікацію з різними людьми та керівниками, розставляти пріоритети.
У Києві в останню путь провели заступника командира "Азову" / Фото МВС
Нагадаємо, 7 червня із заступником командира полку попрощалися у гарнізоні полку "Азов" в Урзуфі Донецької області.Довідка. Заступника командира полку "Азов" з тилу Олександра Павлюка раптово не стало 5 червня. Чоловікові було 58 років.
Що відомо про Олександра Павлюка
- Народився у селищі Рокитне, що на Рівненщині. У 18 років його призвали на військову службу, яку відбував у Німеччині.
- У 2014 році долучився до лав "Азову". Спочатку виконував обов'язки обозного в третій сотні полку, потім був заступником по техніці. Згодом Павлюк став заступником командира з тилу.
- Саме він з нуля організував тилове забезпечення Добровольчого батальйону "Азов" на фронті.
- Задля розбудови інфраструктурних об'єктів залучив багато волонтерів.
- За гідну службу, мужність професійні та ділові риси Павлюка нагородили високими відзнаками, зокрема нагрудним знаком "За доблесну службу", грамотою Верховної Ради, нагрудним знаком "За відзнаку в службі", вогнепальною зброєю та став кавалером ордена Данила Галицького.
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