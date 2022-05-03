У Києві попрощалися з журналісткою Вірою Гирич, яка загинула унаслідок ворожого обстрілу столиці

У вівторок, 3 травня, відбулось прощання з Вірою Гирич, журналісткою "Радіо Свобода". Жінка загинула унаслідок ракетного удару росіян по Києву.

Церемонія відбулась у Михайлівському золотоверхому соборі. Попрощатись з Вірою прийшли близько півсотні людей – рідні, колеги та знайомі.

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Прощання з Вірою Гирич

Віра Гирич народилася 1967 року, тривалий час працювала на різних українських телеканалах. З 2018 року розпочала співпрацю з виданням "Радіо Свобода", як продюсерка та журналістка. 28 квітня, унаслідок ракетного удару росіян по одному з житлових будинків Шевченківського району Києва, жінка загинула. У неї залишилися батьки та син.

Попрощатися з журналісткою прийшов, зокрема, її колега Євген Солонина. Він розповів, що протягом активної фази війни, з 24 лютого, загибель Віри був і є його найбільшим болем.

Одна із кількох тисяч загиблих – Віра. Вона, по суті, взяла на себе весь удар, який "адресувався" тоді Києву. Чи не єдина людина, яка загинула того вечора у Києві від прямого влучання російської ракети в її квартиру,

– поділився Євген Солонина.

Ракетний удар росіян по Києву

Ввечері 28 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Києву. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про два влучання у Шевченківському районі. Повідомлення Кличко опублікував близько 20:35, сигнал повітряної тривоги тоді пролунав по території майже всієї України близько 18:30.

За першою офіційною інформацією, унаслідок ворожого обстрілу постраждали щонайменше три людини. Росіяни влучили по нижніх поверхах одного з житлових будинків.

Вранці 29 квітня під завалами будинку виявили тіло загиблої жінки. Кількість постраждалих зросла до 10 осіб, 4 отримали поранення та були госпіталізовані.

Згодом стало відомо, що загибла – журналістка Віра Гирич.

Додамо, що цинічний обстріл житлового будинку у Києві відбувся під час візиту до столиці генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Перед цим посадовець їздив у Москву й зустрічався там з Путіним.

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