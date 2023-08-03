У Києві затримали посадовця КМВА, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України

У столиці затримали начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Його звинувачують у тому, що він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України.

Також затриманий є начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

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ДБР затримало посадовця КМВА

Як стало відомо, працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації.

Виявилось, що чоловік організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України. Ціна "послуги" для однієї особи становила 10 тисяч доларів. За ці гроші "клієнтам" оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Чоловіка затримали під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів.

У затриманого вилучили понад 48 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

Попередня кваліфікація злочину – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Наразі готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому.

Затриманий посадовець / фото ДБР

Як відбувалося затримання посадовця КМВА: дивіться відео

ДБР затримало депутатів, які не з'являлися на військову службу

Нагадаємо, що у Києві четверо військовослужбовців однієї із частин ТрО впродовж року не з’являлись на військову службу. Троє із них є депутатами Київради, ще один – помічником депутата. У підсумку ДБР оголосило підозру ухилянтам та відкрило провадження.

Як виявилось, впродовж року 3 депутати та помічник Київської міської ради не з'являлися на військову службу. Депутати організували для себе "відрядження" до Київради та навіть отримували за це кошти з військової частини.

Тепер депутатам загрожує стаття за ухилення від несення обов’язків військової служби. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Розслідування триває.