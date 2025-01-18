У Києві у воїна вимагали 5 тисяч доларів за інвалідність: він має 28 кульових поранень з фронту
- У Києві у військового, який отримав 28 кульових поранень, вимагали 5 тисяч доларів за продовження інвалідності.
- Заступницю директора медичного закладу затримали під час отримання хабаря та повідомили про підозру.
- Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
У Києві у пораненого військового вимагали 5 тисяч доларів США для продовження інвалідності. Під час служби на фронті чоловік зазнав 28 кульових поранень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру. Правоохоронці вже оголосили про підозру заступниці директора столичного медзакладу.
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Від військового у Києві вимагали гроші за надання інвалідності
За даними слідства, посадовиця вимагала у 38-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності. Чоловік під час служби зазнав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак прийшов час її підтверджувати.
За це з військового посадовці хотіли отримати 5 000 доларів США.
За ці гроші жінка мала видати направлення на МСЕК та розв'язати питання з членами комісії щодо ухвалення рішення про підтвердження інвалідності. У разі відмови заплатити підозрювана запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності. Після цього ветеран війни звернувся за допомогою до правоохоронних органів,
– зазначили прокурори.
Жінку затримали під час отримання 210 тисяч гривень. За результатами обшуків у неї вдома на роботі вилучили майже 50 000 доларів США.
У Києві посадовиця вимагала від військового 5 тисяч доларів за продовження статусу інвалідності / Фото Київської міської прокуратури
Заступниці директора одного з комунальних медичних закладів Києва повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від військового за сприяння у підтвердженні групи інвалідності.
Також жінці вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу. Досудове розслідування у цій справі ще триває.