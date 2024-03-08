У Києві спалахнула сильна пожежа: у ДСНС розповіли деталі

У мережі очевидці повідомляли про сильну пожежу в одному із районів Києва. На оприлюднених кадрах видно, як у небо здіймається густий чорний дим.

Пожежа спалахнула у Дніпровському районі столиці. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС міста Києва у коментарі 24 Каналу.

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У Києві спалахнула сильна пожежа

Вдень, 8 березня, у мережі повідомили про сильну пожежу у Києві в районі проспекту Воскресенського. За словами очевидців, в небо здіймався густий чорний дим.

У мережі оприлюднили кадри пожежі: дивіться відео

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили, що інцидент трапився у Дніпровському районі столиці.

У столиці спалахнула сильна пожежа: дивіться відео

Мовиться, що загоряння виникло на вулиці Маланюка.

Горіло сміття площею десяти метрів квадратних, там було розповсюдження на металевий контейнер,

– розповіли у ДСНС.

Станом на зараз рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.

У Києві повідомляли про загоряння у Дніпровському районі: дивіться відео

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