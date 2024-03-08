У Києві спалахнула сильна пожежа: у ДСНС розповіли деталі
У мережі очевидці повідомляли про сильну пожежу в одному із районів Києва. На оприлюднених кадрах видно, як у небо здіймається густий чорний дим.
Пожежа спалахнула у Дніпровському районі столиці. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС міста Києва у коментарі 24 Каналу.
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У Києві спалахнула сильна пожежа
Вдень, 8 березня, у мережі повідомили про сильну пожежу у Києві в районі проспекту Воскресенського. За словами очевидців, в небо здіймався густий чорний дим.
У мережі оприлюднили кадри пожежі: дивіться відео
У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили, що інцидент трапився у Дніпровському районі столиці.
У столиці спалахнула сильна пожежа: дивіться відео
Мовиться, що загоряння виникло на вулиці Маланюка.
Горіло сміття площею десяти метрів квадратних, там було розповсюдження на металевий контейнер,
– розповіли у ДСНС.
Станом на зараз рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.
У Києві повідомляли про загоряння у Дніпровському районі: дивіться відео
Раніше у Києві на Осокорках була масштабна пожежа: що відомо
- У Києві ввечері 5 березня сталася потужна пожежа на Лівому березі української столиці. Вогонь спалахнув на відкритій місцевості. У ДСНС міста Києва повідомили, що пожежа сталася біля озера Тягле.
- Згодом у ДСНС повідомили, що станом на 21:20 роботи з ліквідації пожежі тривали. Площа вогню складала близько 3 гектари. Гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів під'їзду для пожежної техніки. Територія підтоплена.
- На місці події працювало 6 одиниць основної й спеціальної пожежно-рятувальної техніки, з них від Головного управління ДСНС України у місті Києві 4 одиниці техніки та 18 осіб. Рятувальники до гасіння залучити болотохід та дрони.
- Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зауважив, що після ліквідації вогню відповідні служби оцінять збитки, яких збитків зазнала екологія міста. Попко також запевнив, що обов'язково дізнаються реальну причину пожежі.
- Екоактивісти вважають, що територію парку навмисно підпалили недобросовісні забудовники. Правоохоронці розслідуватимуть і цю версію пожежі на Осокорках.
- За вказаним фактом у поліції Києва розпочали кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.