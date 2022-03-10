У Києві повітряна тривога – негайно в укриття
10 березня 2022 , 12:55Читать новость на русском
У Києві оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно ховатися в укриття.
Сирени увімкнули приблизно о 12:51.
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Що робити під час сирени
- Вам негайно потрібно йти в укриття. Разом із тим слід швидко вимкнути газ і світло.
- Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку. Мовиться, не лише про рідних, а й про сусідів.
- Прихопіть "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом.
- Виходити з укриття можна лише після відповідного повідомлення про безпеку.
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