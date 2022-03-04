У Києві повітряна тривога: усім в укриття
4 березня 2022 , 13:32Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Російські окупанти продовжують наступ на українську столицю. Ворог застосовує артилерію та авіацію, щоб завдати масштабних ударів по мирному населенню.
Київ залишається пріоритетною ціллю російських окупантів. Разом з тим ворог хоче завдати місту великих руйнувань та постійно бомбардує мирне населення.
До речі НАТО може підтримати закриття неба над Україною: починають переговори
Повітряна тривога у Києві
У Києві оголошена повітряна тривога. Ворог може знову почати активний обстріл столиці України.
Мешканців потрібно негайно піти в укриття. Покидати безпечне місце не можна до відповідного сигналу.
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