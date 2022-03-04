У Києві повітряна тривога: усім в укриття

Російські окупанти продовжують наступ на українську столицю. Ворог застосовує артилерію та авіацію, щоб завдати масштабних ударів по мирному населенню.

Київ залишається пріоритетною ціллю російських окупантів. Разом з тим ворог хоче завдати місту великих руйнувань та постійно бомбардує мирне населення.

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Повітряна тривога у Києві

У Києві оголошена повітряна тривога. Ворог може знову почати активний обстріл столиці України.

Мешканців потрібно негайно піти в укриття. Покидати безпечне місце не можна до відповідного сигналу.

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