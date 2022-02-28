У Києві повітряна тривога: всім – в укриття

28 лютого 2022 , 20:17
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Верхової Ради

У Києві оголосили повітряну тривогу. Усіх жителів міста просять негайно йти в укриття.

Верховна Рада сповістила жителів міста про небезпеку. Сирени пролунали 28 лютого, о 20:15.

До теми На Донеччині посилюють комендантську годину: що зміниться

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", – написали у повідомленні.

Інформацію продублювали англійською мовою.

Нагадаємо, у Києві посилили комендантську годину – вона триватиме з 20:00 о 7:00. Крім того, від 28 лютого громадський транспорт у столиці працюватиме лише до 19:00.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Автор: Марія Бондар