У Києві – повітряна тривога, тікайте в укриття

3 березня 2022 , 18:01
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Джерело:

телеграм-канал КМДА

У Києві 3 березня знову оголосили повітряну тривогу. Сирени почали звучати у столиці о 17:59.

Усі мешканці Києва – зберігайте спокій та негайно прямуйте до найближчого укриття. Візьміть туди з собою найважливіші речі.    

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Допомагайте рідним та сусідам! Будь ласка, не покидайте укриття, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.

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Автор: Ірина Буртик