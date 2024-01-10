У Києві на Березняках спалахнула велика пожежа
У Києві на вулиці Березняківській спалахнула сильна пожежа. Високо в небо здійнявся густий сірий дим.
За наявною інформацією, загорілась автомийка на вулиці Березняківській, 30.
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Що відомо про пожежу на Березняках
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа спалахнула 11:30. На місце події прибули пожежники.
Кадри з місця події: дивіться відео
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причина займання наразі невідома – її належить встановити правоохоронцям.
У зв'язку з пожежею мешканцям району рекомендують закрити вікна та двері. Також слід уникати перебування на вулиці в районі пожежі.
Зазначається, що ситуація контрольована. Пожежники продовжують гасити займання.
Поліції довелося обмежити рух
У Патрульній поліції Києва повідомили, що у звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській рух транспорту був ускладнений. Патрульним довелося регулювати дорожній рух.
Однак станом на зараз його вже відновили.
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