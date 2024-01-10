У Києві на Березняках спалахнула велика пожежа

10 січня 2024, 13:39
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У Києві на вулиці Березняківській спалахнула сильна пожежа. Високо в небо здійнявся густий сірий дим.

За наявною інформацією, загорілась автомийка на вулиці Березняківській, 30.

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Що відомо про пожежу на Березняках

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа спалахнула 11:30. На місце події прибули пожежники.

Кадри з місця події: дивіться відео

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причина займання наразі невідома – її належить встановити правоохоронцям.

У зв'язку з пожежею мешканцям району рекомендують закрити вікна та двері. Також слід уникати перебування на вулиці в районі пожежі.

Зазначається, що ситуація контрольована. Пожежники продовжують гасити займання.

Поліції довелося обмежити рух

У Патрульній поліції Києва повідомили, що у звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській рух транспорту був ускладнений. Патрульним довелося регулювати дорожній рух.

Однак станом на зараз його вже відновили.

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Автор: Анастасія Кушпіт