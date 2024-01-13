У Києві – пожежа у ТРЦ "Космополіт": спалахнуло у дитячій кімнаті
Джерело:Віталій Кличко
У Києві сталося загоряння у одному із торгово-розважальних центрів. Там відбувається евакуація відвідувачів.
У столиці 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ "Космополіт" у Солом'янському районі. Попередньо, загоряння сталось на 4 поверсі у дитячій кімнаті.
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Людей евакуювали
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 16:25 відбувається евакуація персоналу та відвідувачів зі торгівельно-розважального центру "Космополіт", який на вулиці Вадима Гетьмана. У ДСНС повідомили, що евакуювали близько 200 людей.
Попередньо – на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті,
– повідомив Кличко місце займання.
Екстрені служби прямують на місце подій. У мережу потрапили кадри пожежі. На них можна побачити лише дим, який вибивається з будівлі. Наразі жодних деталей невідомо. Також невідомо, чи постраждав хтось внаслідок займання. Причину займання встановлять спеціалісти. Деталі розкриють згодом. Інформація уточнюється.
У ТРЦ "Космополіт" пожежа: дивіться відео
У мережу також потрапило відео того, як пожежні машини прямують на місце займання. Його оприлюднили у місцевих телеграм-каналах. На записі помітно, що туди рухається одразу кілька машин.
Пожежники прямують на місце подій: дивіться відео
Наразі триває ліквідація пожежі. На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.
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