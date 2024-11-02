У Києві прогриміли вибухи: у столиці та регіоні працює ППО

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. зокрема, під уларом знову опинився Київ.

Росія запустила ударні дрони по Україні. У Києві пролунали вибухи, передає 24 Канал.

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Працюють сили протиповітряної оборони

У КМВА наголосили, що по повітряних цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили поінформували про кілька "Шахедів" курсом на Київ. Вони рухаються з південного та північного напрямків.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про вибух у Вишгородському районі, у передмісті Києва.

У Київській обласній військовій адміністрації наголосили на тому, що не варто фіксувати роботу ППО на фото чи відео. В області також працюють по повітряних цілях.

Також у КМВА закликали залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також можна скористатись правилом двох стін. пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте власною безпекою.

Вночі проти 2 листопада Росія також атакувала столицю ударними дронами-камікадзе. У вечірньому зверненні у 983 день війни Зеленський подякував воїнам ППО і засудив постачання росіянам іноземних компонентів.

Також він згадав про розмову з Сирським: обговорили ситуацію на Курахівському, Покровському, Лиманському, Торецькому напрямках.