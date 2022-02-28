У Києві працюють магазини та транспорт, але на вулицю краще не виходити

З 8:00 у столиці почнуть працювати магазини та громадський транспорт. Загалом ніч 28 лютого минула спокійно, проте містян закликають поки не виходити на вулицю.

Окупанти продовжують намагатися захопити українську столицю. ЗСУ та бійці тероборони чинять їм гідний опір.

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У Києві завершилася комендантська година

У КМДА розповіли, що з 8:00 у Києві запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Проте потяги метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби,

– мовиться у повідомленні.

Загалом ніч 28 лютого минула спокійно. У столиці відбулися лише декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами. Протягом усієї ночі місто більше готувалося до оборони.

"Тому, коли після 8:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з'явилися на вулицях Києва", – додали у КМДА..

Вуличні бої є практично в кожному районі Києва. Саме тому містянам краще виходити з помешкань лише у випадку крайньої потреби – для купівлі продуктів чи ліків.

Киян закликали об'єднувати зусилля та допомагати один одному. Зокрема, питати в сусідів, чи потрібна їм допомога. Особливу увагу слід приділити літнім людям та сім'ям, чиї родичі зараз боронять Україну.

Також потрібно наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, щоб не допустити мародерства. Зауважте, що комендантську годину в столиці не скасували. З 28 лютого вона триватиме, як і раніше, з 22:00 до 7:00.

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