У Києві правоохоронці силою затримали чоловіка: що сталося

У Києві поліція силою затримала місцевого мешканця. Правоохоронці розповіли, що трапилось.

Відео поширили у місцевих телеграм-каналах 20 липня. Буквально через годину патрульні розповіли, що на кадрах – їхні дії спільно з ТЦК та СП.

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Що трапилось в Києві

На опублікованому в мережі відео працівники поліції разом з представниками військкомату силою затримали чоловіка. За неперевіреними даними з мережі, це трапилось в районі Борщагівки.

Затримання чоловіка у Києві: дивіться відео

Попередньою причиною стало те, що чоловік не оновив дані в ТЦК та СП.

Сьогодні (20 липня – 24 Канал) мережею інтернет ширилося відео про затримання чоловіка… Сьогодні, під час спільного відпрацювання з працівниками центру комплектування та соціальної підтримки, ми помітили підозрілого чоловіка, який побачивши поліцейських, подався навтьоки,

– розповіли у поліції.

За їхніми даними, далі:

вони швидко наздогнали та зупинили втікача;

громадянин почав агресивно поводитися, нецензурно висловлюватися та штовхати поліцейських.

На порушника ми склали протоколи за статтею 185 злісна непокора вимозі поліцейських та за статтею 173 дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення,

– розповіли у поліції.

За їхніми даними, щоб з'ясувати обставини, чоловіка доправили в управління поліції Святошинського району.

До речі, до 16 липня чоловіки мали оновити військово-облікові дані. У протилежному випадку вони отримають штраф або їх можуть позбавити водійських прав до моменту оновлення даних. Детальніше читайте за посиланням.