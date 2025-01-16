УКР РУС
16 січня 2025, 09:37
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У Києві приберуть з вулиць автівки, пошкоджені внаслідок російських атак

Юлія Муріна
Основні тези
  • У Києві приберуть автомобілі, пошкоджені внаслідок російських атак. Вивезення почнеться 16 січня.
  • Начальник КМВА зазначив, що покинуті авто створюють проблеми для рятувальної техніки та псують вигляд міста.

З вулиць столиці приберу автомобілі, пошкоджені внаслідок влучань ворожих ракет і дронів. Вивозити почнуть 16 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Коли у Києві приберуть пошкоджені авто

Посадовець розповів, що доручив почати процес вивезення з вулиць Києва автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.

На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою,
– підкреслив Тимур Ткаченко.

Водночас зазначив, що багато з цих авто створюють серйозні проблеми. Зокрема, звужують проїзд для рятувальної техніки, а також псують вигляд вулиць і дворів.

За словами начальника КМВА, процес вивезення розпочнеться 16 січня.

З вулиць Києва приберуть пошкоджені авто / Фото Ткаченка

Окрім того, на найближчому засіданні Ради оборони напрацюють ефективний механізм, що дозволить оперативно прибирати пошкоджені машини в майбутньому.