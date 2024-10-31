У Києві приспустили найбільший прапор країни

У столиці приспустили головний прапор України ввечері 31 жовтня. Причиною цього стала негода, зокрема сильні шквали вітру, який насувається на Київ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації. Там також пояснили, як довго прапор буде у такому положенні.

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У столиці приспустили прапор

У Києві через негоду приспустили головний прапор України. За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві очікуються шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов. У КМДА також нагадали, що споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

За даними КМВА, така ж ситуація зберігатиметься й протягом п'ятниці, 1 листопада. На тлі цього водночас у столиці оголошено І рівень небезпечності. Температура у Києві коливатиметься між 6 та 8 градусів тепла вночі, і 12 – 14 градусів тепла вдень.

Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил: