У Києві продають круасан "Борис Джонсонюк": фотодоказ

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс помітила в одному з київських кафе десерт, який присвятили прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

Вона опублікувала фотопідтвердження – на вітрині видніється привабливий круасан під назвою "Борис Джонсонюк".

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Користувачі соцмережі жартують, що круасан має схожу зачіску, як у Бориса Джонсона. Коштує таке задоволення 97 гривень.

Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон,

– написала Мелінда Сіммонс у твітері.



Круасан "Борис Джонсонюк"/ Фото @MelSimmonsFCDO

Тим часом виявилось, що на круасані все не закінчилось. У коментарях одна твітерянка повідомила, що у Хмельницькому з'явився лимонад під назвою "Джонсонюк". Його продають за 70 гривень.



Лимонад "Джонсонюк"/ Фото @barabatka

Нещодавно Сіммонс відвідала Бучу

9 червня пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала зруйновані окупантами міста Київської області разом з європейським комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичом. Там вони спілкувалися з місцевими жителями, які пережили російське вторгнення та з місцевою владою.

Сіммонс відвідала братську могилу та розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та обстріли. Вона зауважила, що мешканці пройшли через пекло.

Єврокомісар Ленарчич був "глибоко вражений" побаченим. Він заявив, що "найрішучішим чином засуджує" російські атаки на мирних українців та цивільну інфраструктуру країни.

Тим часом винахідливість українців немає меж: Джонсон став Чуприною, а миску патрона продають

Нещодавно у Чернігові посвятили в козаки прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон. Рішення про визнання британського прем'єра козаком схвалила чернігівська козацька громада Катерининської церкви. Прізвище також обрали відповідне – Чуприна. Так українці подякували Джонсону за потужну підтримку нашої держави у війні з Росією.

Тим часом у Львові чоловік продає одноразову миску, з якої в одній з місцевих кав'ярень пив пес Патрон, за 15 тисяч гривень. Кошти продавець обіцяє передати на потреби ЗСУ. Чоловік зауважив, що продає мисочку за згоди власників.

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