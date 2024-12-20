У Києві прогриміли потужні вибухи: столиця під атакою балістики

Російські війська продовжують атакувати мирні міста України. Уранці 20 грудня Київ опинився під атакою балістики.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Пуски балістики на Київ відбувалися з Брянської області.

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Росіяни могли атакувати Київ "Кинджалами"

Об 7:02 в КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що об 6:59 в Повітряних силах повідомляли про рух швидкісної цілі в напрямку Києва. Такі ж повідомлення з'являлися об 7:03, 7:07, 7:09, 7:19.

Додамо, що під час атаки в Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалу". Згодом голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що також столицю атакують балістикою з російської Брянської області.

Монітори припускають, що столицю могли атакувати корейськими балістичними ракетами KN-23.

Зверніть увагу! Про те, яким озброєнням атакували Київ, стане відомо після звіту Повітряних сил.

Також ППО працювало в Київській області. Про це повідомили в ОВА об 7:10.