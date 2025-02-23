У Києві прогриміли вибухи: де впали уламки збитого дрона

У Києві пізно ввечері 23 лютого чули вибухи. Пізніше стало відомо, що працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо про вибухи у Києві

Тривогу у Києві оголосили о 23 лютого 22:33. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.

Ворожі БпЛА рухаються у напрямку міста Київ з північного сходу,

– написали військові.

Пізніше Повітряні сили написали, що БпЛА на Київ рухаються з півдня та північного сходу. Далі у столиці чули вибухи.

Близько 22:45 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченка повідомив про роботу протиповітряної оборони у столиці.

"Працює ППО! Подалі від вікон!" – написав посадовець.

У КМВА, своєю чергою, додали, що протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки,

– написали у військовій адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко також написав, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста. Міський голова закликав киян та гостей міста перебувати в укриттях.

О 23:09 Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі на відкритій місцевості впали уламки збитого дрона. На місце прямують служби, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

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