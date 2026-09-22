Росія вдарила по Києву: наслідки фіксують у двох районах, є постраждалі

Російські війська 22 вересня продовжують атакувати Україну ударними дронами. Під ворожим ударом знову опинилась столиця.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу жовтого рівня у столиці та на Київщині оголосили о 17:20. Вона пов'язана із загрозою реактивних безпілотників, які ворог запустив по регіону.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух одного з таких БпЛА курсом на Київ. Близько 17:27 у місті було чутно звуки вибухів. ЗМІ повідомили, що їх було декілька.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!

– закликав Кличко.

Нова серія вибухів прогриміла у столиці близько 17:52. Сили протиповітряної оборони продовжили працювати по ворожих цілях.

За попередніми даними, в Печерському районі внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також наслідки фіксують в Оболонському районі. У КМВА повідомили, що там відбулось влучання по нежитловій будівлі. Кличко уточнив, що ворог поцілив у резервуари з пальним – вони загорілись. Відповідні служби працюють на місці.

Згодом медиків також викликали у Дніпровський район.

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Нагадаємо, під час нічної атаки у Дніпровському районі сталось влучання у житлову 5-поверхівку. Внаслідок прильоту загорілось підвальне приміщення та пошкоджено фасад. П'ятеро людей постраждали. Наслідки фіксували й в інших районах столиці.