У Києві прогриміли вибухи: "Шахеди" атакують столицю

Вночі 9 липня в Києві пролунали вибухи. Російські окупанти атакують дронами.

По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Віталія Кличко.

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Вибухи у Києві

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Ввечері 8 липня окупанти знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Вже після опівночі 9 липня Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих повітряних цілях.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА,

– повідомив він.



Через хвилин він поінформував, що ворожий БпЛА заходить на центр міста.

"Не покидайте укриттів!" – наголосив міський голова.

Додамо, що в КМДА також вказали, що ворожі БпЛА фіксуються в небі над Києвом.

Просимо всіх мешканців столиці залишатися в укриттях до завершення тривоги,

– йдеться в повідомленні.

