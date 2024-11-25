У Києві прогриміли вибухи: по ворожих дронах працює ППО

У ніч на 26 листопада Росія знову атакує Україну ударними дронами. Під час тривоги у столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Росія запустила "Шахеди": тривога оголошена на Київщині та ще низці областей

Вибухи у Києві сьогодні

Повітряна тривога у Києві триває вже понад 2 години.

У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Зауважимо, Повітряні сили попереджали про рух російських ударних дронів у Київській області. Зокрема, о 23:32 писали про загрозу для Броварів, Білої Церкви та Києва.

Вже о 00:38 ЗМІ знову повідомили про вибухи у столиці.

Атака БпЛА на столицю триває. В різних районах міста працюють сили ППО. Шахеди заходять на столицю з різних напрямків,

– написав Віталій Кличко о 00:49.

До слова, близько 22:00 ОВА також повідомляла про роботу Сил ППО по ворожих безпілотниках.

Дивіться також Ракетна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 11

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.