У Києві прогриміли вибухи: по ворожих дронах працює ППО
У ніч на 26 листопада Росія знову атакує Україну ударними дронами. Під час тривоги у столиці пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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Вибухи у Києві сьогодні
Повітряна тривога у Києві триває вже понад 2 години.
У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Зауважимо, Повітряні сили попереджали про рух російських ударних дронів у Київській області. Зокрема, о 23:32 писали про загрозу для Броварів, Білої Церкви та Києва.
Вже о 00:38 ЗМІ знову повідомили про вибухи у столиці.
Атака БпЛА на столицю триває. В різних районах міста працюють сили ППО. Шахеди заходять на столицю з різних напрямків,
– написав Віталій Кличко о 00:49.
До слова, близько 22:00 ОВА також повідомляла про роботу Сил ППО по ворожих безпілотниках.
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