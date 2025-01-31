У Києві прогриміли вибухи

Російські війська продовжують терор України та її жителів. Так, зранку 31 січня у Києві пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки. Перед цим в столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударного БпЛА.

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Вибухи у Києві

Зазначимо, що повітряну тривогу в столиці оголосили о 8:06. Через декілька хвилин в КМВА звернулися до жителів Києва.

Там вказували, що в регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударного БпЛА з північного сходу.

В КМВА закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Вже о 8:13 в місцевих телеграм-каналах повідомляли про те, що в столиці гучно.

У Києві чутно вибухи,

– писали там.

Станом на 8:16 в столиці оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо, що вранці 31 січня під атакою ворога опинилася і Хмельниччина. Там пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА у напрямку Хмельницької області.

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Зазначимо, що цієї ночі вже оголошували тривогу в Києві та області.

Так, на Київщині повітряну тривогу оголосили о 00:40 уночі 31 січня, а в самому Києві – о 03:57. Повітряні сили перед цим проінформували про рух ударних БпЛА ворога у напрямку столиці.

О 04:27 стало відомо, що у Києві жителі почули серію вибухів. Очевидно, сили Протиповітряної оборони відпрацьовували повітряні цілі. Відбій у столиці дали о 04:49.

Додамо, що зранку мер міста Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні, попередньо, внаслідок падіння уламків БпЛА розбите скло та пошкоджений балкон в одній з квартир у багатоповерхівці.

Проте вже близько о пів на 9 стало відомо, що відомості щодо падіння уламків дрона на будинок в Оболонському районі не підтвердились, повідомив очільник КМВА Ткаченко. Він вказав, що за інформацією ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки. Так, пошкоджено склопакет балкона.

Ткаченко підкреслив, що подія не повʼязана з ворожою атакою.