У Києві прогриміли вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Ввечері 11 липня у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Уже незабаром пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Києві ввечері 11.07.2025?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 20:09. Уже за кілька хвилин українські військові попередили про ворожі дрони.

Київ – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО, під час тривоги перебувайте в укриттях!

– наголосили в Повітряних силах.

Начальник КМВА о 20:12 також закликав залишатися в безпечних місцях. Уже о 20:12 Тимур Ткаченко зазначив, що може бути гучно.

Наші захисники працюють над ліквідацією загрози,

– написав посадовець.

Вибухи у Києві пролунали близько 20:23.

Станом на 20:40 повітряна тривога у столиці триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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