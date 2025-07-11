У Києві прогриміли вибухи: ППО працює по "Шахедах"
- У Києві ввечері 11 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних дронів.
- Вибухи пролунали близько 20:23. По ворожих цілях працюють оборонці неба.
Ввечері 11 липня у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Уже незабаром пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Києві ввечері 11.07.2025?
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 20:09. Уже за кілька хвилин українські військові попередили про ворожі дрони.
Київ – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО, під час тривоги перебувайте в укриттях!
– наголосили в Повітряних силах.
Начальник КМВА о 20:12 також закликав залишатися в безпечних місцях. Уже о 20:12 Тимур Ткаченко зазначив, що може бути гучно.
Наші захисники працюють над ліквідацією загрози,
– написав посадовець.
Вибухи у Києві пролунали близько 20:23.
Станом на 20:40 повітряна тривога у столиці триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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