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24 Канал Новини України У Києві прогриміли вибухи: ППО працює по "Шахедах"
11 липня, 20:24
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У Києві прогриміли вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Юлія Муріна
Основні тези
  • У Києві ввечері 11 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних дронів.
  • Вибухи пролунали близько 20:23. По ворожих цілях працюють оборонці неба.

Ввечері 11 липня у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Уже незабаром пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне

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Що відомо про вибухи у Києві ввечері 11.07.2025?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 20:09. Уже за кілька хвилин українські військові попередили про ворожі дрони.

Київ – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО, під час тривоги перебувайте в укриттях!
 – наголосили в Повітряних силах.

Начальник КМВА о 20:12 також закликав залишатися в безпечних місцях. Уже о 20:12 Тимур Ткаченко зазначив, що може бути гучно. 

Наші захисники працюють над ліквідацією загрози,
 – написав посадовець.

Вибухи у Києві пролунали близько 20:23. 

Станом на 20:40 повітряна тривога у столиці триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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