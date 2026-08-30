У Києві прогриміли вибухи: працюють сили ППО

Посеред дня 30 серпня триває російський терор міст України. Тривога дісталася до Києва, а вже за кілька хвилин прогриміли вибухи.

24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Київ?

Тривогу в столиці оголосили близько 11:13. Для міста оголошували загрозу дронів. Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА на Київ.

У Києві працює ППО,

– написали в КМВА.

Місцева влада також закликає жителів перебувати в укриттях до оголошення відбою. Наразі інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Вочевидь, влада надасть цю інформацію згодом.

Слід нагадати, що протягом останніх кількох днів ворог суттєво посилив терор української столиці. Повітряну тривогу у Києві оголошують іноді по 10 разів за добу.

Під загрозою перебуває і Київщина – у регіоні ледь не постійно працюють сили ППО, збиваючи ворожі цілі. Попри все, уникнути трагедії не вдалося – у селі Мила Київської області сталося влучання дрона, що спричинило подальшу детонацію.

На жаль, відомо про 38 загиблих, є й постраждалі. Станом на 30 серпня в селі продовжують ліквідовувати наслідки інциденту.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Як ворог нарощує виробництво дронів?

Росія значно збільшила використання нових швидкісних ударних безпілотників під час атак на українські міста. Окупанти прагнуть максимально наростити їхнє виробництво та практично одразу відправляють готові БпЛА на бойові завдання.

За словами військового експерта у сфері радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, лише цього місяця Росія запустила по Україні понад 2500 реактивних "Шахедів". Для порівняння, у попередньому місяці було зафіксовано близько 1500 таких дронів. Експерт зазначає, що нові безпілотники фактично потрапляють на фронт одразу після сходження з виробничої лінії.

Де ще фіксували наслідки обстрілів?

Унаслідок нічної атаки росіян на Одещину постраждали щонайменше троє людей. Ворог поцілив у складські приміщення, де зберігалися продовольчі запаси для цивільного населення

Також під ударом опинилася прикордонна Чернігівщина. Внаслідок атак пошкоджено птахофабрику та приватні оселі, а сотні тонн соломи знищено.

У Харкові російські дрони двічі атакували Немишлянський район: пошкоджено 5 автомобілів біля багатоповерхівки, а під час другого удару безпілотник влучив у навіс АЗС. Пожежі не виникло. Понад 20 атак дронами й артилерією зафіксували також на Дніпропетровщині – під обстрілами перебували чотири райони області.