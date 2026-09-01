У Києві прогриміли вибухи

На ранок після нічного обстрілу 1 вересня російський терор Києва не припиняється. У місті знову прогриміли вибухи.

24 Канал зібрав головне, що відомо на цей момент.

Що відомо про вибухи у Києві?

Передусім зазначимо, що тривогу в столиці дали о 9:49. Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА на Київ.

Уже за кілька хвилин було чутно звуки вибухів. Згодом мер міста Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку.

Туди вирушили всі екстрені служби.

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Слід зауважити, що внаслідок нічного обстрілу Києва та області загалом загинули 12 людей. Серед них – працівники Укрзалізниці. Росія прицільно вдарила балістикою по залізничному депо та інших об'єктах.

Окрім столичного регіону, під атакою уночі 1 вересня, була Одещина. Там пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією. КПП "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

"Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо", – зазначив президент Володимир Зеленський. Він додав, що серед жертв обстрілу є громадянин Індії.